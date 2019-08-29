Аваков сохранит пост главы МВД Украины, пишут СМИ

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют в четверг, сообщают украинские СМИ.

"На (заседании. — Прим. ред.) фракции "Слуги народа" депутатам сказали, что Аваков остается министром. Это был наиболее дискуссионный вопрос", — пишет издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.

Эту информацию также подтвердило издание "Левый берег" со ссылкой на информированный источник.

"Арсен Аваков может остаться в новом кабинете министров как "временный министр". <...> У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства", — пишет издание.

Первое заседание украинского парламента нового созыва прошло в четверг. Ожидается, что сегодня крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.