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РИА Новости

Аваков сохранит пост главы МВД Украины, пишут СМИ

13:15 29.08.2019 (обновлено: 14:25 29.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют в четверг, сообщают украинские СМИ.
"На (заседании. — Прим. ред.) фракции "Слуги народа" депутатам сказали, что Аваков остается министром. Это был наиболее дискуссионный вопрос", — пишет издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Эту информацию также подтвердило издание "Левый берег" со ссылкой на информированный источник.

"Арсен Аваков может остаться в новом кабинете министров как "временный министр". <...> У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства", — пишет издание.

Первое заседание украинского парламента нового созыва прошло в четверг. Ожидается, что сегодня крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.
Рада на первом заседании также планирует утвердить состав правительства. Кроме того, ожидается, что депутаты одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 2020 года.
Участник акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у офиса президента Украины в Киеве. 28 августа 2019
28 августа, 20:48РИА Новости
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
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