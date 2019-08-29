Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T15:49Z
https://ria.ru/20190829/1558029149.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152786/61/1527866148_0:41:3072:1769_1036x0_80_0_0_1365ed30b1ce2fe3ac752c240b523091.jpg
РИА Новости

В Росстате сравнили затраты на сборы в школу девочек и мальчиков

13:12 29.08.2019 (обновлено: 15:49 29.08.2019)
6588
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРодители в окне средней общеобразовательной школы во время первого занятия
Родители в окне средней общеобразовательной школы во время первого занятия
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Родители в окне средней общеобразовательной школы во время первого занятия. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборы первоклассника в школу в этом году в среднем обойдутся в 18,5 тысячи рублей для мальчика и 22,9 тысячи для девочки, рассказали РИА Новости в Росстате.
Самый дорогой комплект школьных вещей для мальчика на Чукотке (24 875 рублей), Камчатке (24 387 рублей) и в Ненецком автономном округе (23 024 рубля). Самый дешевый — в Ингушетии (13 459 рублей), Орловской (13 872 рубля) и Омской областях (13 929 рублей).
Сбор девочки дороже всего обходится на Камчатке (31 737 рублей), в Хабаровском крае (30 508 рублей) и на Чукотке (29 545 рублей), а дешевле всего — в Республике Алтай (15 968 рублей), Омской области (17 519 рублей) и Ингушетии (17 560 рублей).
За год (с июля 2018-го по июль 2019-го) набор первоклассника подорожал на 3,2 процента для мальчика и на два процента для девочки. Это ниже инфляции (4,6 процента) в этот же период, отметили в Росстате.
Покупатели на школьной ярмарке
Вчера, 03:33РИА Новости
Экологи посоветовали покупать российские товары для школы
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года. Он уверен, что позволить себе сборы ребенка может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске — в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.
По данным аналитиков сервиса "Авито", базовый набор российского школьника из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется в среднем в 2619 рублей. Самый дорогой набор школьника оказался в Москве, где он стоит 3326 рублей. Самый дешевый — в Ижевске, Перми и Волгограде. В этих городах сумма будет от двух тысяч до 2,2 тысячи рублей.
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний. 1 сентября 2017
21 августа, 09:13Радио
В Госдуме предложили выделять "первосентябрьский капитал"
6136323
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРосстатРоссияОбщество
Рекомендуем
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Вьетнамец устроил свадьбу на похоронах невесты
Во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах невесты
Тыквенный сок
Врач назвала три самых полезных продукта осенью
Лента
новостей
Продавец работает в торговой точке по продаже шаурмы в Москве
Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения у 98% торговцев шаурмой
Актер Александр Числов
Умер актер Александр Числов
Двухэтажный пассажирский вагон на ОАО Тверской вагоностроительный завод
В России планируют строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Египетская телеведущая Рихам Саид
В Египте телеведущую отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Пассажирский самолет в небе
В России создали лазерную систему для посадки самолетов в плохую погоду
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В России разработали технологию, разгоняющую боевой вертолет до 600 км/ч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Лента новостейМолния