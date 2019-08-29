В Росстате сравнили затраты на сборы в школу девочек и мальчиков

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборы первоклассника в школу в этом году в среднем обойдутся в 18,5 тысячи рублей для мальчика и 22,9 тысячи для девочки, рассказали РИА Новости в Росстате.

Самый дорогой комплект школьных вещей для мальчика на Чукотке (24 875 рублей), Камчатке (24 387 рублей) и в Ненецком автономном округе (23 024 рубля). Самый дешевый — в Ингушетии (13 459 рублей), Орловской (13 872 рубля) и Омской областях (13 929 рублей).

Сбор девочки дороже всего обходится на Камчатке (31 737 рублей), в Хабаровском крае (30 508 рублей) и на Чукотке (29 545 рублей), а дешевле всего — в Республике Алтай (15 968 рублей), Омской области (17 519 рублей) и Ингушетии (17 560 рублей).

За год (с июля 2018-го по июль 2019-го) набор первоклассника подорожал на 3,2 процента для мальчика и на два процента для девочки. Это ниже инфляции (4,6 процента) в этот же период, отметили в Росстате.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года. Он уверен, что позволить себе сборы ребенка может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске — в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.