В России создали лазерную систему для посадки самолетов в плохую погоду

ЖУКОВСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) создал лазерную курсоглиссадную систему "Сталкер" для посадки воздушных судов в плохую погоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"При создании системы "Сталкер" мы ориентировались в первую очередь на потребности пилотов, несмотря на то, что потенциальными заказчиками являются аэропорты. При тестировании системы самым распространенным среди них был вопрос о безопасности лазера для органов зрения. Мы создали абсолютно безвредный лазер. Так, например, по сравнению с обычной лазерной указкой плотность мощности излучения маяков "Сталкера" ниже в 42 раза", - сказал первый заместитель генерального директора холдинга Сергей Попов, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что система представляет собой комплекс из трех лазерных маяков, в каждом из которых по шесть модулей. Маяки располагаются на летном поле по обеим сторонам и в 100 метрах перед торцом взлетно-посадочной полосы. В холдинге пояснили, что потребность в системе возникает в условиях плохой видимости – дожде, тумане, низкой облачности, когда посадка затруднена.

"При заходе на посадку пилот видит три лазерных луча, обозначающих направление, то есть курс посадки, и глиссадную плоскость. Для упрощения оценки собственного местоположения экипажем глиссадная плоскость отмечена двумя лучами: левый луч излучает прерывисто два раза в секунду, правый – один раз в секунду, а курс отмечен одним лучом, светящимся непрерывно", - сказали в "Швабе".