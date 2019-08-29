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РИА Новости

В России создали лазерную систему для посадки самолетов в плохую погоду

13:04 29.08.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) создал лазерную курсоглиссадную систему "Сталкер" для посадки воздушных судов в плохую погоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"При создании системы "Сталкер" мы ориентировались в первую очередь на потребности пилотов, несмотря на то, что потенциальными заказчиками являются аэропорты. При тестировании системы самым распространенным среди них был вопрос о безопасности лазера для органов зрения. Мы создали абсолютно безвредный лазер. Так, например, по сравнению с обычной лазерной указкой плотность мощности излучения маяков "Сталкера" ниже в 42 раза", - сказал первый заместитель генерального директора холдинга Сергей Попов, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что система представляет собой комплекс из трех лазерных маяков, в каждом из которых по шесть модулей. Маяки располагаются на летном поле по обеим сторонам и в 100 метрах перед торцом взлетно-посадочной полосы. В холдинге пояснили, что потребность в системе возникает в условиях плохой видимости – дожде, тумане, низкой облачности, когда посадка затруднена.
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"При заходе на посадку пилот видит три лазерных луча, обозначающих направление, то есть курс посадки, и глиссадную плоскость. Для упрощения оценки собственного местоположения экипажем глиссадная плоскость отмечена двумя лучами: левый луч излучает прерывисто два раза в секунду, правый – один раз в секунду, а курс отмечен одним лучом, светящимся непрерывно", - сказали в "Швабе".
"Сталкер" полностью пыле- и влагозащищен, прост в установке, обслуживании и использовании, может эксплуатироваться в условиях 100 % влажности, при температуре от -50 до + 60 градусов Цельсия, а назначенный ресурс системы составляет 60 тысяч часов, время восстановления работоспособности при любом отказе - не более 5 минут. Данная система – инициативная разработка Красногорского завода имени С. А. Зверева, входящего в контур "Швабе".
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Холдинг ШвабеСергей ПоповРоссияЖуковскийТехнологии
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