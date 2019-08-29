Система онлайн-голосования готова к выборам в Мосгордуму

"Система отработала штатно, без сбоев. Мы учли все замечания экспертов и членов рабочей группы, которые поступали в ходе предыдущих этапов тестирования. В ходе четвертого теста мы также отработали все возможные сценарии сбоев. При этом не зафиксировали ничего, что прерывало бы ход голосования или вносило какие-то изменения в работу системы. Так что к выборам 8 сентября мы готовы".