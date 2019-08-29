МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Система онлайн-голосования готова к выборам в Мосгордуму, заявил РИА Новости замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
"Система отработала штатно, без сбоев. Мы учли все замечания экспертов и членов рабочей группы, которые поступали в ходе предыдущих этапов тестирования. В ходе четвертого теста мы также отработали все возможные сценарии сбоев. При этом не зафиксировали ничего, что прерывало бы ход голосования или вносило какие-то изменения в работу системы. Так что к выборам 8 сентября мы готовы".
Накануне прошло четвертое тестирование системы онлайн-голосования. Как сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, для участия в электронном голосовании зарегистрировались около пяти тысяч человек. По его прогнозу, всего запишутся около семи тысяч человек, или 1,4% избирателей.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября.
Во время выборов впервые в стране пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где он состоится, — это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).