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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось около пяти тысяч человек

13:57 28.08.2019 (обновлено: 15:25 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Около пяти тысяч человек зарегистрировалось для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
По его ожиданиям, всего запишутся около семи тысяч человек.
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Эксперимент пройдет в трех округах, "поскольку там полмиллиона избирателей, то это будет, соответственно, 1,4% избирателей", добавил Венедиктов.
Кроме того, глава Общественного штаба сообщил, когда систему электронного голосования можно будет внедрять в Москве.
"Если сегодня будет химически чистый результат, то тогда мы будем более-менее спокойны во время голосования 8 сентября. Химически чистый результат — это тогда, когда у противников электронного голосования не будет замечаний, когда не будет взломов и сбоев. Тогда мы поймем, что система заработала и ее можно будет медленно внедрять в Москве", — отметил Венедиктов.
Как сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, по ситуации на 13:40 попыток взлома и сбоев в ходе четвертого тестирования системы электронного голосования не зарегистрировано.
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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября.
Во время выборов впервые в стране пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где он состоится, — это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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