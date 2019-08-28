На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось около пяти тысяч человек

"Если сегодня будет химически чистый результат, то тогда мы будем более-менее спокойны во время голосования 8 сентября. Химически чистый результат — это тогда, когда у противников электронного голосования не будет замечаний, когда не будет взломов и сбоев. Тогда мы поймем, что система заработала и ее можно будет медленно внедрять в Москве", — отметил Венедиктов.