На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось около пяти тысяч человек

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Около пяти тысяч человек зарегистрировалось для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
По его ожиданиям, всего запишутся около семи тысяч человек.
Эксперимент пройдет в трех округах, "поскольку там полмиллиона избирателей, то это будет, соответственно, 1,4% избирателей", добавил Венедиктов.
Кроме того, глава Общественного штаба сообщил, когда систему электронного голосования можно будет внедрять в Москве.
"Если сегодня будет химически чистый результат, то тогда мы будем более-менее спокойны во время голосования 8 сентября. Химически чистый результат — это тогда, когда у противников электронного голосования не будет замечаний, когда не будет взломов и сбоев. Тогда мы поймем, что система заработала и ее можно будет медленно внедрять в Москве", — отметил Венедиктов.
Как сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, по ситуации на 13:40 попыток взлома и сбоев в ходе четвертого тестирования системы электронного голосования не зарегистрировано.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября.
Во время выборов впервые в стране пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где он состоится, — это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).