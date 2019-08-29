Песков рассказал о контактах по обмену заключенными между Москвой и Киевом

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении (Кирилла) Вышинского. Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал Песков журналистам в четверг.