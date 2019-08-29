Песков рассказал о контактах по обмену заключенными между Москвой и Киевом

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц в РФ и Украине.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли. Новая дата обмена задержанными между РФ и Украиной неизвестна, так как Украина еще не выполнила все юридические формальности, заявил адвокат Валентин Рыбин, отметив, что в возможном обмене примут участие 12 граждан РФ, всего счет задержанных может идти на сотни.
"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении (Кирилла) Вышинского. Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал Песков журналистам в четверг.