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РИА Новости

Песков рассказал о контактах по обмену заключенными между Москвой и Киевом

12:51 29.08.2019 (обновлено: 07:35 30.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц в РФ и Украине.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли. Новая дата обмена задержанными между РФ и Украиной неизвестна, так как Украина еще не выполнила все юридические формальности, заявил адвокат Валентин Рыбин, отметив, что в возможном обмене примут участие 12 граждан РФ, всего счет задержанных может идти на сотни.
"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении (Кирилла) Вышинского. Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал Песков журналистам в четверг.
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