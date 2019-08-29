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РИА Новости

ВС отклонил апелляцию защиты по делу курсанта академии им. Можайского

12:15 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал законным решение направить в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского по делу о подготовке теракта в казарме, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил решение суд без изменения", - сказали в пресс-службе.
Ранее Московский окружной военный суд признал Осипова невменяемым и освободил его от уголовной ответственности. Лечить его будут в специализированной психиатрической больнице.
Суд установил, что Осипов пытался вовлечь в свои планы нескольких сослуживцев, привлечь их к захвату казармы и оружейной комнаты, но те смеялись над ним и не воспринимали его желание устроить теракт всерьез.
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Кроме того, молодой человек в беседах с товарищами, говоря о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, недоумевал, как при столь долгой подготовке террористы не смогли унести больше жизней, установил суд.
Экспертиза обнаружила у Осипова шизотипическое расстройство, острое психотическое расстройство с признаками шизофрении. Врачи сочли, что молодой человек опасен для себя и окружающих, и суд согласился с этим мнением.
Осипова задержали в апреле 2017 года - по данным следствия, он разработал план захвата казармы, взрыва и массового расстрела военных "ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса".
Позже в ходе суда свидетель по делу майор ФСБ Сергей Круть, проводивший допрос курсанта, утверждал, что после поджога казармы молодой человек планировал взорвать тележку с мороженым в людном месте в Санкт-Петербурге, после чего хотел скрыться в "отдаленной деревне".
Осипов в суде заявлял, что свою вину отрицает, его адвокаты настаивали на том, что он "не делал ничего такого, чтобы его изолировали от общества".
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — военно-учебное заведение в Петербурге, которое готовит специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил РФ по 40 военным специальностям.
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Военно-космическая академия имени А. Ф. МожайскогоМосковский окружной военный судВерховный суд РФФСБ РФМоскваРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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