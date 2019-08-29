Тело погибшей на отдыхе в Турции девочки доставят в Петербург 31 августа

Несчастный случай с 12-летней россиянкой Алисой Адамовой произошел в бассейне отеля в турецком Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение. В среду в посольстве РФ в Анкаре сообщили о смерти девочки.