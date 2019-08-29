Тело погибшей на отдыхе в Турции девочки доставят в Петербург 31 августа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Тело погибшей в результате инцидента в бассейне турецкого отеля девочки будет доставлено в Петербург 31 августа, сообщил ее отец Андрис Лейкуцис.
Несчастный случай с 12-летней россиянкой Алисой Адамовой произошел в бассейне отеля в турецком Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение. В среду в посольстве РФ в Анкаре сообщили о смерти девочки.
Ранее Лейкуцис сообщал, что тело девочки доставят в Петербург вечером в пятницу.
"Спасибо МИДу. Спасибо всем. Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталия - Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа. Через час уезжаем из Денизли. Все вместе. В этом городе осталась малость. Сказать спасибо доктору Октаю Бей, собрать вещи", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
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