Собянин рассказал о средней зарплате учителя в Москве

"Мы говорили о том, что все учителя, которые занимаются Московской электронной школой, получат надбавку в 10 тысячи рублей, - это сделано. В прошлом году вы поставили вопрос о том, что классные руководители должны получать специальную надбавку за классное руководство, - это сделано. Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тысяч рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тысячи рублей", - сказал Собянин.