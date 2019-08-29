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РИА Новости

Собянин рассказал о средней зарплате учителя в Москве

12:05 29.08.2019 (обновлено: 12:21 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Московском международном форуме "Город образования" на ВДНХ в Москве. 29 августа 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском международном форуме Город образования на ВДНХ в Москве. 29 августа 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском международном форуме "Город образования" на ВДНХ в Москве. 29 августа 2019
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тысячи рублей, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.
"Мы говорили о том, что все учителя, которые занимаются Московской электронной школой, получат надбавку в 10 тысячи рублей, - это сделано. В прошлом году вы поставили вопрос о том, что классные руководители должны получать специальную надбавку за классное руководство, - это сделано. Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тысяч рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тысячи рублей", - сказал Собянин.
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Международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. В нем примут участие представители более 100 компаний и свыше 1 тысячи экспертов из России и других стран. В рамках форума пройдут воркшопы, мастер-классы, презентации, беседы с подростками и директорами школ.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей СобянинМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Верните все деньги в регионы, где зарегистрированы и работают филиалы так называемых "московских компаний". Посмотрим, как тогда будет доплачивать этот менеджер, способный только распределять чужие деньги.
29 августа, 12:19
NFName Family
1900206
Откуда такие цифры? Заем врать то? 70 тысяч это самое лучшее на что могут учителя в Москве рассчитывать. И этому рады. Но устроиться сейчас в школу на работу в Москве невозможно. Все по блату. Все вакансии заняты пенсионерами которым надо на грядках сидеть. А молодежь получившая современное прекрасное образование не может в школу устроиться, идут работать официантами. А если кому и посчастливится попасть в школу. то работать старики все равно не дадут. Дедовщина страшная! Старые учителя гнобят молодых и выживают из школы. Молодые специалисты вообще не защищены. Беспредел и коррупция страшная. И все из за 70 тысяч(((
29 августа, 13:10
Марианна Березина
1704114
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