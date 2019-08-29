Минниханов выступил против памятной даты в честь окончания стояния на Угре

КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении новой памятной даты России – дня окончания Великого стояния на реке Угре, сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в четверг.

Ранее депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана рекомендовали региональному парламенту не поддерживать проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" (об установлении памятной даты России "11 ноября – День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)"). По мнению парламентариев, стояние на реке Угре не является исторически значимым, поскольку подобных событий в истории страны было немало.

Отметив сомнительность предлагаемой к празднованию даты, депутаты татарстанского парламента предположили, что такой праздник будет раскалывать общество, создавать психологический дискомфорт. Законопроект, по их оценке, имеет элементы экстремизма, и его принятие негативно отразится на политической обстановке в стране. Праздники, разделяющие народы, не должны приниматься в многонациональном государстве, уверены парламентарии.

"Буквально вчера вечером соответствующий отзыв от имени президента Республики Татарстан, заключение было направлено в Государственную думу. Оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом", - сказала Галимова на брифинге в правительстве республики.

"Если обращаться к самой в принципе инициативе подобного законопроекта, мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнений являются общеобъединяющими для всего многонационального народа", - отметила Галимова.

По словам спикера, Россия помнит очень много великих событий, которые происходили в ее истории и достойны установления памятных дат. Одним из таких является, например, поход Суворова в Швейцарию, который стал одним из наиболее значимых в биографии полководца и одним из ключевых, продемонстрировавших блестящую победу русского оружия. "Такая дата, на наш взгляд, действительно достойна быть памятной датой России", - подчеркнула она.