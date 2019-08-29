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РИА Новости
Республика Татарстан

Минниханов выступил против памятной даты в честь окончания стояния на Угре

11:17 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении новой памятной даты России – дня окончания Великого стояния на реке Угре, сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в четверг.
Ранее депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана рекомендовали региональному парламенту не поддерживать проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" (об установлении памятной даты России "11 ноября – День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)"). По мнению парламентариев, стояние на реке Угре не является исторически значимым, поскольку подобных событий в истории страны было немало.
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Отметив сомнительность предлагаемой к празднованию даты, депутаты татарстанского парламента предположили, что такой праздник будет раскалывать общество, создавать психологический дискомфорт. Законопроект, по их оценке, имеет элементы экстремизма, и его принятие негативно отразится на политической обстановке в стране. Праздники, разделяющие народы, не должны приниматься в многонациональном государстве, уверены парламентарии.
"Буквально вчера вечером соответствующий отзыв от имени президента Республики Татарстан, заключение было направлено в Государственную думу. Оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом", - сказала Галимова на брифинге в правительстве республики.
"Если обращаться к самой в принципе инициативе подобного законопроекта, мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнений являются общеобъединяющими для всего многонационального народа", - отметила Галимова.
По словам спикера, Россия помнит очень много великих событий, которые происходили в ее истории и достойны установления памятных дат. Одним из таких является, например, поход Суворова в Швейцарию, который стал одним из наиболее значимых в биографии полководца и одним из ключевых, продемонстрировавших блестящую победу русского оружия. "Такая дата, на наш взгляд, действительно достойна быть памятной датой России", - подчеркнула она.
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Дату окончания стояния на Угре предложили сделать федеральным праздником
В пояснительной записке к федеральному законопроекту говорится, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угра осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. 11 ноября 1480 года в результате Великого стояния на реке Угре произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. Целью законопроекта является признание 11 ноября Днем окончания Великого стояния на реке Угре памятной датой России. Данная инициатива поддержана рядом федеральных министерств, вузов, научных институтов.
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Республика ТатарстанГоссовет ТатарстанаГосдума РФРустам МиннихановМоскваТатарстанРоссияОбщество
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