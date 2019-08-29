Окончательного решения по делу Сенцова пока нет, заявил Медведчук

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не располагает новыми сведениями по делу Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.

Он подчеркнул, что вопросом обмена заключенными занимается Владимир Зеленский и его команда.

"Переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет. <...> Точно так же окончательно не решена судьба человека, которого вы назвали (речь о Сенцове. — Прим. ред)", — сказал он журналистам, цитату привел телеканал "112.Украина".

Сенцова задержали в 2014 году в Крыму среди членов диверсионной группы "Правый сектор"*, которые готовили теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Суд приговорил его к 20 годам колонии.

В последние месяцы идет активная работа по подготовке обмена заключенными между Россией и Украиной, при этом точные даты и имена не называются.

СМИ писали, что участие Сенцова в обмене не исключено, позже появилась информация, что его перевели из колонии в СИЗО в Москве.

Как заявил журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз, обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться в пятницу, а Сенцов уже находится в "Лефортово".

Однако, по словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, у него нет информации об этапировании его подзащитного из колонии.