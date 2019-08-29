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РИА Новости

Окончательного решения по делу Сенцова пока нет, заявил Медведчук

10:53 29.08.2019 (обновлено: 13:18 29.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПервое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова
Первое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не располагает новыми сведениями по делу Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.
Он подчеркнул, что вопросом обмена заключенными занимается Владимир Зеленский и его команда.

"Переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет. <...> Точно так же окончательно не решена судьба человека, которого вы назвали (речь о Сенцове. — Прим. ред)", — сказал он журналистам, цитату привел телеканал "112.Украина".

Сенцова задержали в 2014 году в Крыму среди членов диверсионной группы "Правый сектор"*, которые готовили теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Суд приговорил его к 20 годам колонии.
В последние месяцы идет активная работа по подготовке обмена заключенными между Россией и Украиной, при этом точные даты и имена не называются.
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
28 августа, 14:39РИА Новости
Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией
СМИ писали, что участие Сенцова в обмене не исключено, позже появилась информация, что его перевели из колонии в СИЗО в Москве.
Как заявил журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз, обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться в пятницу, а Сенцов уже находится в "Лефортово".
Однако, по словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, у него нет информации об этапировании его подзащитного из колонии.
*Экстремистское движение, запрещенное в России.
Олег Сенцов
Вчера, 09:58РИА Новости
Защите неизвестно об этапировании Сенцова из колонии
243202215
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Олег СенцовВиктор МедведчукРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Да вы что, совсем опупели? Террориста менять?
29 августа, 11:49
Арсений Понфилекно
1610001
Должно быть всё решено . Он - террорист . И тема закрыта осужден и сидит . Всё .
29 августа, 11:55
ppavelsmetkin
1230002
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