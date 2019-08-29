Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T10:09Z
https://ria.ru/20190829/1558017906.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152146/95/1521469595_0:45:3078:1776_1036x0_80_0_0_d24c540e6aa8667e107ddb65a516dfdb.jpg
РИА Новости

Защите неизвестно об этапировании Сенцова из колонии

09:58 29.08.2019 (обновлено: 10:09 29.08.2019)
992
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОлег Сенцов
Олег Сенцов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Адвокату неизвестно об этапировании осужденного за терроризм Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги (ЯНАО), сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.
"Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня", - написал он в своем Telegram-канале.
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
28 августа, 14:39РИА Новости
Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются". СМИ называли Сенцова среди лиц, которых готовят к обмену.
Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
*Экстремистское движение, запрещенное в России.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
23 августа, 14:50Дело Кирилла Вышинского
Адвокат сообщил, что Вышинский не писал заявление на обмен
0320716
Обсудить 2
Дмитрий ДинзеФСБ РФДмитрий ПесковМоскваРоссияУкраинаОлег СенцовЛабытнангиПроисшествия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за солидарности с Путиным
Руки в наручниках
Адвокат заявил о переносе даты обмена задержанными между Россией и Украиной
Первое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова
Окончательного решения по делу Сенцова пока нет, заявил Медведчук
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи
Здание Госдумы РФ
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Задержание
СМИ: в Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Луна
ЕКА хочет создать больше элементов для окололунной станции
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Делегация аппарата конгресса США прибыла на экскурсию в Совет Федерации
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Лента новостейМолния