Защите неизвестно об этапировании Сенцова из колонии

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Адвокату неизвестно об этапировании осужденного за терроризм Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги (ЯНАО), сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

"Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются". СМИ называли Сенцова среди лиц, которых готовят к обмену.

Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.