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РИА Новости

Против распространения ядерного оружия нужны жесткие меры, уверен Назарбаев

09:53 29.08.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 авг - РИА Новости. Жесткие меры необходимы против обладания и распространения ядерного оружия, которые должны быть подкреплены соответствующими резолюциями СБ ООН, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Миру нужен реально работающий механизм жестких мер против обладания, распространения ядерного оружия. Такой договор существует, принятый во всемирном масштабе ООН. После этого и Индия, и Пакистан стали ядерными. И что из того, что мы приняли все этот договор?", - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.
Нурсултан Назарбаев
Вчера, 09:25РИА Новости
Для отказавшихся от ядерного оружия стран нужны гарантии, заявил Назарбаев
Он заявил, что "механизм жестких мер должен быть подкреплен соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН".
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Нурсултан НазарбаевООНКазахстанВ мире
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