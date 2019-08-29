Против распространения ядерного оружия нужны жесткие меры, уверен Назарбаев

"Миру нужен реально работающий механизм жестких мер против обладания, распространения ядерного оружия. Такой договор существует, принятый во всемирном масштабе ООН. После этого и Индия, и Пакистан стали ядерными. И что из того, что мы приняли все этот договор?", - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.