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РИА Новости

Падение доходности гособлигаций США в августе побило рекорд 2011 года

09:34 29.08.2019
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Снижение доходности 30-летних гособлигаций США продолжается на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики, за август месячный спад стал максимальным с 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.53 мск доходность тридцатилетних US Treasuries снижается до 1,929% против 1,939% на предыдущем закрытии торгов. При этом в среду показатель падал до 1,905%, что стало новым историческим минимумом.
Динамика доходности тридцатилетних US Treasuries за август свидетельствует о самом резком ее месячном снижении с сентября 2011 года. На конец июля показатель составлял 2,521%. По итогам сентября 2011 года показатель рухнул с 3,611% до 2,914%.
Кроме того, в США закрепилась ситуация инверсии кривой доходности гособлигаций, когда доходность более "коротких" бумаг выше показателя более долгосрочных гособлигаций. В частности, доходность "длинных" долговых бумаг США сейчас ниже доходности трехмесячных казначейских облигаций США, которая составляет 1,99%.
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Как отмечает агентство Рейтер, такая ситуация наблюдается впервые с 2007 года. Спрос на долговые бумаги резко растет во времена нестабильности в мировой экономике, поскольку они считаются более надежным инвестиционным инструментом. Таким образом, инвесторы хотят обезопасить свои активы, когда видят признаки надвигающегося спада. В результате увеличения спроса на гособлигации, снижается их доходность.
Такая ситуация зачастую является предвестником рецессии экономики. "Усиление инверсии посылает сильный сигнал о том, что грядет значительный спад. Рецессия возможна в ближайшие 12–18 месяцев, но это пока не точно", - приводит агентство мнение стратега Wells Fargo Брайана Релинга (Brian Rehlin).
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