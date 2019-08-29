Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один получил обширные ожоги. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

"Пострадавший при пожаре на "Красном Сормове" мужчина был госпитализирован в ожоговый центр Приволжского медицинского университета. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации в крайне тяжелом состоянии, поскольку у него поражено почти 90% процентов поверхности тела", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших при возгорании на заводе "Красное Сормово". Он отметил, что правительством региона и руководством завода будет оказана помощь и поддержка семьям жертв этой трагедии.