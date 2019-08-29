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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Нижнем Новгороде

09:33 29.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один получил обширные ожоги. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).
Сотрудник МЧС
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"Пострадавший при пожаре на "Красном Сормове" мужчина был госпитализирован в ожоговый центр Приволжского медицинского университета. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации в крайне тяжелом состоянии, поскольку у него поражено почти 90% процентов поверхности тела", - рассказали в пресс-службе правительства региона.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших при возгорании на заводе "Красное Сормово". Он отметил, что правительством региона и руководством завода будет оказана помощь и поддержка семьям жертв этой трагедии.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.
Дежурная часть МЧС
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