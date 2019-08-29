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РИА Новости

Для отказавшихся от ядерного оружия стран нужны гарантии, заявил Назарбаев

09:25 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 авг - РИА Новости. Ядерные державы должны предоставить гарантии безопасности государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, заявил в четверг первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Гарантии безопасности должны быть предоставлены государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, а также имеющим безъядерный статус", - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.
Нурсултан Назарбаев
Вчера, 09:04РИА Новости
Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров
По его мнению, без этой меры ждать прекращения попыток обрести ядерное оружие является, как минимум, наивным. "Необходимо пересмотреть архаичную концепцию стратегической стабильности на основе ядерного оружия, следует выстроить новую систему контроля над ядерным вооружением, в итоге важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений", - заявил Назарбаев.
Он предложил "государствам, на территории которых расположены испытательные полигоны, ликвидировать инфраструктуру этих полигонов". "У Казахстана есть опыт, он есть у РФ и США, готовы им поделиться", - сказал Назарбаев.
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