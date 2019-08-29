НУР-СУЛТАН, 29 авг - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров в Нур-Султане, передает корреспондент РИА Новости.
"Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле - руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав - и договариваться", - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.
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Он отметил, что главы крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества. "Сейчас такое время: сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - сказал Назарбаев.