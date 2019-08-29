Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров

"Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле - руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав - и договариваться", - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.