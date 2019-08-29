Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T09:04Z
https://ria.ru/20190829/1558016364.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155504/92/1555049259_0:0:3020:1699_1036x0_80_0_0_7ef533f0f0814a2f0f2103f05b7fc70e.jpg
РИА Новости

Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров

09:04 29.08.2019
533
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 29 авг - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров в Нур-Султане, передает корреспондент РИА Новости.
"Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле - руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав - и договариваться", - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.
Здание ООН в Нью-Йорке
28 августа, 08:47РИА Новости
В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
Он отметил, что главы крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества. "Сейчас такое время: сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - сказал Назарбаев.
600022
Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Логотип компании Huawei
Китай выразил надежду на скорейшую отмену санкций США в отношении Huawei
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
ЕАЭС и Индия готовы к переговорам по ЗСТ, заявил Лавров
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
Лавров и глава МИД Индии обсудят использование ВЭФ для продвижения диалога
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев
Назарбаев и Путин обсудили график встреч
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Си Цзиньпин заявил Дутерте о готовности развивать двусторонние связи
Нурсултан Назарбаев
Для отказавшихся от ядерного оружия стран нужны гарантии, заявил Назарбаев
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Вице-премьер Сербии рассказал о сроках подписания соглашения о ЗСТ с ЕАЭС
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
Москва и Нью-Дели готовят визит Путина в Индию в следующем году
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Города мира. Гонконг
В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Источник: задержанный в Гибралтаре иранский танкер разгрузится в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
Лента новостейМолния