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РИА Новости

Амано и Зербо стали лауреатами премии Назарбаева за мир без ядерного оружия

08:53 29.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЮкия Амано
Юкия Амано
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Юкия Амано . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 авг - РИА Новости. Лауреатами премии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность стали покойный генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, сообщил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В этом году членами комитета по присуждению премии единогласно принято решение о вручении награды одновременно двум лицам: покойному Юкию Амано, генеральному директору МАГАТЭ, и Лассине Зербо, исполнительному секретарю Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал Токаев в ходе торжественной церемонии.
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Премия учреждена указом тогда еще президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2016 году и присуждается один раз в два года. Целью является признание заслуг политических и общественных лидеров и организаций в стремлении к достижению безъядерного мира и разрешению мировых конфликтов.
Первым лауреатом премии в 2016 году стал король Иордании Абдулла II за поддержку создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, и прием сирийских беженцев.
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Лассина ЗербоЮкия АманоНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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