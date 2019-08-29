Амано и Зербо стали лауреатами премии Назарбаева за мир без ядерного оружия

НУР-СУЛТАН, 29 авг - РИА Новости. Лауреатами премии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность стали покойный генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, сообщил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В этом году членами комитета по присуждению премии единогласно принято решение о вручении награды одновременно двум лицам: покойному Юкию Амано, генеральному директору МАГАТЭ, и Лассине Зербо, исполнительному секретарю Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал Токаев в ходе торжественной церемонии.

Премия учреждена указом тогда еще президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2016 году и присуждается один раз в два года. Целью является признание заслуг политических и общественных лидеров и организаций в стремлении к достижению безъядерного мира и разрешению мировых конфликтов.