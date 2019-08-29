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РИА Новости

Суд в Новосибирске не стал снимать действующего мэра с выборов

08:48 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевАнатолий Локоть
Анатолий Локоть
© РИА Новости / Александр Кряжев
Анатолий Локоть. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг не стал снимать с выборов мэра действующего градоначальника Анатолия Локтя по иску кандидата от партии "Справедливая Россия", бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя, передает корреспондент РИА Новости.
"Исковые требования Козодоя Виктора Ивановича оставить без удовлетворения", - сказал судья Сергей Малахов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
5 апреля, 07:45РИА Новости
Мэр Новосибирска заявил, что при поддержке горожан пойдет на новый срок
Козодой в суде заявил, что считает кампанию по выборам мэра Новосибирска нарушающей равенство возможностей кандидатов, в том числе его самого, из-за действий Локтя, выдвинувшегося на второй срок. Козодой считает, что Локоть для ведения своей избирательной кампании использует служебное положение, административный ресурс и бюджетные средства города. Основная претензия состоит в том, что Локоть якобы выпустил за счет бюджета агитационные материалы под видом информирования жителей о деятельности мэрии Новосибирска.
В свою очередь прокурор в процессе сообщила, что истец не привел доказательств, подтверждающих факт использования мэром административного ресурса, а представленные публикации не содержат признаков предвыборной агитации. В них, в частности, нет прямых призывов к голосованию за Локтя. Прокурор посчитал иск необоснованным. Представитель градоначальника в суде предположил, что Козодой иском пытается привлечь внимание к себе.
Ранее горизбирком Новосибирска из 20 заявившихся на выборы кандидатов зарегистрировал 17, из которых один самовыдвиженец. На прошлой неделе кандидат от "Партии роста" Сергей Проничев отказался от участия в выборах. В середине августа также была аннулирована регистрация кандидата от партии "Великое отечество" Александра Трушакина на основании того, что деятельность партии в РФ приостановлена.
На прошедших 6 апреля 2014 года досрочных выборах мэра Новосибирска кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков получил 39,57%. Явка составила чуть более 31%. Представители реготделения "Единой России" сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост градоначальника на выборах в этом году.
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Анатолий ЛокотьКПРФНовосибирскРоссияПолитика
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