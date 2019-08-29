На платформах без турникетов к открытию МЦД установят более 200 валидаторов

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 200 валидаторов появятся к открытию Московских центральных диаметров на платформах без турникетов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Оплачивать проезд будет проще, быстрее и удобнее. Для этого больше не потребуется регулярно обращаться к кассиру — достаточно просто приложить карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД. Также это необходимо для того, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК", — приводятся слова начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.

Уточняется, что терминалы установят и на тех платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений, которые не входят в состав МЦД. На каждой станции появится по несколько валидаторов в зависимости от пассажиропотока.