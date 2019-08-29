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РИА Новости

На платформах без турникетов к открытию МЦД установят более 200 валидаторов

08:37 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Московским центральным диаметрам
Запуск тематического поезда, посвященного Московским центральным диаметрам
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Запуск тематического поезда, посвященного Московским центральным диаметрам. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 200 валидаторов появятся к открытию Московских центральных диаметров на платформах без турникетов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Оплачивать проезд будет проще, быстрее и удобнее. Для этого больше не потребуется регулярно обращаться к кассиру — достаточно просто приложить карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД. Также это необходимо для того, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК", — приводятся слова начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.
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Уточняется, что терминалы установят и на тех платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений, которые не входят в состав МЦД. На каждой станции появится по несколько валидаторов в зависимости от пассажиропотока.
Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения пассажирских поездов через центр столицы. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
602001
Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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