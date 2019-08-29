Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Робот "Федор" назвал в своем твиттере президента Турции Тайипа Эрдогана “не идентифицированным участником радиообмена”.
После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb— FEDOR (@FEDOR37516789) 28 августа 2019 г.
Во вторник в павильоне ГК "Роскосмос" на МАКС-2019, куда Путин прибыл вместе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран связались по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.
"После вчерашнего общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз", - написал робот.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.