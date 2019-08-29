Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb