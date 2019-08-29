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РИА Новости

Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана

07:07 29.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот Skybot F-850 (робот "Федор")
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Робот Skybot F-850 (робот "Федор"). Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Робот "Федор" назвал в своем твиттере президента Турции Тайипа Эрдогана “не идентифицированным участником радиообмена”.
Во вторник в павильоне ГК "Роскосмос" на МАКС-2019, куда Путин прибыл вместе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран связались по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.
"После вчерашнего общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз", - написал робот.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
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МКС ЛианаАвиасалон МАКСВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияРИА Наука
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