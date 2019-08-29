Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
В среду в Дрогобыче в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего часть здания обрушилась. Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще семь были госпитализированы. Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома второго погибшего.
"Под завалами обнаружены тела 6 погибших. Утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00.26 обнаружили тело мужчины. В 2.49 достали из-под завала тело женщины. В 3.20 достали тело женщины. В 03.28 нашли тело мальчика", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Всего к ликвидации ЧС привлечены 470 человек и 75 единиц техники.