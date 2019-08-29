Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.

В среду в Дрогобыче в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего часть здания обрушилась. Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще семь были госпитализированы. Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома второго погибшего.