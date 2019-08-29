Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Соответствующий пост она разместила в Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Соответствующий пост она разместила в фейсбуке

После своего выступления Паш столкнулась с критикой в ряде украинских СМИ из-за поездок в Крым и Москву. Кроме того, певице и ее близким начали поступать угрозы.

По словам Паш, в Крым она ездила в 2015 году на свадьбу знакомых. "Если я нарушила законодательство Украины — готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист", - написала она.

Певица утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".