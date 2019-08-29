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РИА Новости

Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым

04:21 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Соответствующий пост она разместила в фейсбуке.
После своего выступления Паш столкнулась с критикой в ряде украинских СМИ из-за поездок в Крым и Москву. Кроме того, певице и ее близким начали поступать угрозы.
По словам Паш, в Крым она ездила в 2015 году на свадьбу знакомых. "Если я нарушила законодательство Украины — готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист", - написала она.
Певица утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".
"Этот пост адресован тем, кто в эфирах украинских телеканалов и со страниц СМИ манипулирует недостоверной информацией, порочит мое имя в социальных сетях и пишет гадости", - указала Паш.
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Алина ПашСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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