Эксперты рассказали, как россияне проводят время в поездках по стране

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россияне при поездках по стране предпочитают как ходить по музеям, так и ездить на пляжи, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса пользователей рунета, путешествовавших по России в течение последнего года. В опросе приняли участие 2500 пользователей старше 16 лет, которые совершали туристические поездки по России в течение последнего года. Путешественники рассказали, какие направления выбирают, довольны ли российским сервисом, и во сколько обходятся такие путешествия.

"У пользователей рунета практически одинаковой популярностью пользуются культурный отдых с посещением музеев и экскурсий (52%), пляжный отдых (50%) и поездки к родственникам (49%) и друзьям (49%). Почти в половине случаев (46%) путешествия по России длятся пять–семь дней, а 35% респондентов уезжают из дома на два–три дня. В длительные поездки (на одну–две недели) ездят менее трети опрошенных (28%). При этом спланировать поездки по стране большинству (53%) удается всего за несколько дней", - говорится в сообщении.

Больше половины респондентов (58%) предпочитают отдыхать с семьей, а 39% отправляются в путешествия с друзьями, 38% – со "второй половиной", а практически каждый четвертый (23%) путешествует в одиночку, следует из исследования. Среди популярных у россиян направлений лидирует юг России, включая Крым: туда в течение последнего года ездили 43% опрошенных. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, немного уступает ему Москва: эти города посещали 28% и 27% опрошенных соответственно.

"Внутренний туризм россиянам нравится, а соотношение цены и качества – нет. У 79% туристов осталось приятное впечатление от отдыха в России. При этом соотношением цены и качества довольны только 40%, и среди мужчин таких больше, чем среди женщин (45% против 38%). Больше всего пользователей рунета устраивает качество питания в поездках (66%). Претензий к транспорту нет у 60%, к экскурсиям – у 59%. Условия проживания нравятся 55% респондентов", - отмечается в исследовании.