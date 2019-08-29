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РИА Новости

Эксперты: россияне стремятся отправить своих детей учиться в Великобританию

03:09 29.08.2019
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© Fotolia / Andrei NekrassovОксфорд
Оксфорд
© Fotolia / Andrei Nekrassov
Оксфорд. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские университеты, славящиеся качественным высшим образованием, остаются привлекательными для россиян, несмотря на геополитическую напряженность между Великобританией и Россией, а также на высокую стоимость английского образования. "Туманные" перспективы Brexit также не отпугивают российских абитуриентов, которые каждый год успешно штурмуют британские вузы, рассказали РИА Новости эксперты в области образования.
По данным британского агентства Higher Education Statistics Agency, около 4 тысяч студентов из РФ ежегодно поступают в английские вузы. Лидерство же по количество поступающих на протяжение нескольких лет удерживают Китай (более 100 тысяч студентов в год), Индия и США.
"Британские вузы были и остаются достаточно популярными среди российских студентов. В Англии высокое качество образования, сложившиеся традиции и имидж учебных заведений. Государство финансирует научные исследования, а узкоспециализированная программа обучения включает предметы только по специальности, которую выбрал студент, то есть не нужно тратить время на общеобразовательные предметы", - отмечает эксперт по образованию за рубежом компании IQ Consultancy Анна Гуляева.
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Директор компании Britannica Education Consulting Ксения Старостина добавила, что среди российских студентов традиционно популярны как программы бакалавриата, так и магистерские. "Магистерские программы, рассчитанные, как правило, на один год учебы, более доступны для многих, в том числе и с финансовой точки зрения, чем три года учебы (четыре вместе с нулевым годом Foundation). Популярны среди россиян такие направления, как экономика, менеджмент и финансы. Меня радует, что все больше интереса вызывают и такие дисциплины, как информатика, инженерное дело, естественные науки. Популярны и направления, связанные с искусством и дизайном", - отметила собеседница агентства.
Россия и Великобритания переживают не самые простые времена в своих взаимоотношениях, что не может не отражаться на ситуации в сфере образования, констатируют эксперты. Однако пик упаднических настроений пройден, и россияне вновь обратили свои взгляды в сторону британских университетов.
"Конечно, ухудшение геополитической ситуации негативно отразилось на желании россиян поступать в Британию. Пик обострения был в 2014 - начале 2015 года, когда была всеобщая паника, и мы, компании в сфере образования, думали, что россияне теперь вообще никуда и никогда не поедут. Но сейчас эта ситуация стабилизировалась, и если говорить о британских школах-пансионатах, то наши показатели даже увеличиваются. По количеству кратковременных поездок с целью обучения в прошлом году и в этом году мы отмечаем рост на 27% и 15% соответственно. Академических студентов мы поместили в этом году 70, это очень большая цифра", - поделилась основательница международной компании Paradise Education Наталья Штрайн.
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Украинский эксперт: очень многие молодые украинцы хотят учиться в РоссииБолее 500 украинских студентов ежегодно получают квоты на учебу в России. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, почему молодые украинцы стремятся получить образование именно в нашей стране.
Она также добавила, что родители, которые хотят дать своим детям хорошее образование, не обращают большого внимания на политическую ситуацию.
"На мой взгляд, охлаждение политических отношений между РФ и Великобританией мало повлияло на популярность и количество поступающих из России. Это история про политические игры и отношения на межстрановом уровне, а на уровне индивидов и учебных заведений все осталось как прежде - толковых российских студентов ждут и с удовольствием принимают", - говорит Ксения Старостина.
По ее словам, на сайтах крупных британских университетов в разделе для иностранных студентов в списке обязательно есть Россия, что свидетельствует об ориентированности вузов на россиян. Проблем с выдачей учебных виз гражданам РФ также нет. "Многих поступающих и их родителей волнует - не будет ли проблем с получением учебной визы из-за политической ситуации. Если выполнить все необходимые требования, собрать все документы и быть реальным студентом, то никаких проблем не будет, и визы сейчас выдают довольно быстро. Никто из наших студентов, да и мы сами в наших отношениях с университетами, к счастью, не сталкивались с какой бы то ни было дискриминацией по национальному признаку", - подчеркнула она.
По словам Гуляевой из IQ Consultancy, политическая обстановка не может не беспокоить абитуриентов, некоторые из них стали интересоваться такими странами, как США, Канада и Австралия. Однако тот факт, что дипломом престижного британского вуза дает возможность найти работу практически в любой точке мира, играет определяющую роль при выборе страны обучения.
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Как отмечают собеседники агентства, после сильной девальвации рубля в 2014 году финансовые возможности россиян заметно ослабли. "Проблема в том, что у людей стало меньше денег. Мы, как консультанты в сфере образования, вынуждены соревноваться даже не с прямыми нашими конкурентами, а, например, с автосалонами и риелторскими агентствами. Потому что люди стали задумываться, что выбрать – купить новый дорогой автомобиль, квартиру в Испании или отправить ребенка на учебу. Если раньше состоятельные клиенты могли себе позволить и то, и другое, то сейчас им приходится выбирать что-то одно", - посетовала Штрайн.
Впрочем, по словам Старостиной, ослабление курса британского фунта из-за ситуации вокруг Brexit играет на руку российским студентам. "Поскольку экономическая ситуация в России относительно стабильная, а фунт вообще просел на фоне эпопеи с Brexit, экономических оснований отказываться от учебы в Великобритании нет", - полагает она.
В среднем год учебы в университете для британских и европейских студентов составляет 9,25 тысячи фунтов стерлингов, стоимость учебы по программе бакалавриата для студентов из стран, не входящих в ЕС, варьируется от 14 до 20 тысяч фунтов.
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