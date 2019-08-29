Эксперты: россияне стремятся отправить своих детей учиться в Великобританию

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские университеты, славящиеся качественным высшим образованием, остаются привлекательными для россиян, несмотря на геополитическую напряженность между Великобританией и Россией, а также на высокую стоимость английского образования. "Туманные" перспективы Brexit также не отпугивают российских абитуриентов, которые каждый год успешно штурмуют британские вузы, рассказали РИА Новости эксперты в области образования.

По данным британского агентства Higher Education Statistics Agency, около 4 тысяч студентов из РФ ежегодно поступают в английские вузы. Лидерство же по количество поступающих на протяжение нескольких лет удерживают Китай (более 100 тысяч студентов в год), Индия и США.

"Британские вузы были и остаются достаточно популярными среди российских студентов. В Англии высокое качество образования, сложившиеся традиции и имидж учебных заведений. Государство финансирует научные исследования, а узкоспециализированная программа обучения включает предметы только по специальности, которую выбрал студент, то есть не нужно тратить время на общеобразовательные предметы", - отмечает эксперт по образованию за рубежом компании IQ Consultancy Анна Гуляева.

Директор компании Britannica Education Consulting Ксения Старостина добавила, что среди российских студентов традиционно популярны как программы бакалавриата, так и магистерские. "Магистерские программы, рассчитанные, как правило, на один год учебы, более доступны для многих, в том числе и с финансовой точки зрения, чем три года учебы (четыре вместе с нулевым годом Foundation). Популярны среди россиян такие направления, как экономика, менеджмент и финансы. Меня радует, что все больше интереса вызывают и такие дисциплины, как информатика, инженерное дело, естественные науки. Популярны и направления, связанные с искусством и дизайном", - отметила собеседница агентства.

Россия и Великобритания переживают не самые простые времена в своих взаимоотношениях, что не может не отражаться на ситуации в сфере образования, констатируют эксперты. Однако пик упаднических настроений пройден, и россияне вновь обратили свои взгляды в сторону британских университетов.

"Конечно, ухудшение геополитической ситуации негативно отразилось на желании россиян поступать в Британию. Пик обострения был в 2014 - начале 2015 года, когда была всеобщая паника, и мы, компании в сфере образования, думали, что россияне теперь вообще никуда и никогда не поедут. Но сейчас эта ситуация стабилизировалась, и если говорить о британских школах-пансионатах, то наши показатели даже увеличиваются. По количеству кратковременных поездок с целью обучения в прошлом году и в этом году мы отмечаем рост на 27% и 15% соответственно. Академических студентов мы поместили в этом году 70, это очень большая цифра", - поделилась основательница международной компании Paradise Education Наталья Штрайн.

Она также добавила, что родители, которые хотят дать своим детям хорошее образование, не обращают большого внимания на политическую ситуацию.

"На мой взгляд, охлаждение политических отношений между РФ и Великобританией мало повлияло на популярность и количество поступающих из России. Это история про политические игры и отношения на межстрановом уровне, а на уровне индивидов и учебных заведений все осталось как прежде - толковых российских студентов ждут и с удовольствием принимают", - говорит Ксения Старостина.

По ее словам, на сайтах крупных британских университетов в разделе для иностранных студентов в списке обязательно есть Россия, что свидетельствует об ориентированности вузов на россиян. Проблем с выдачей учебных виз гражданам РФ также нет. "Многих поступающих и их родителей волнует - не будет ли проблем с получением учебной визы из-за политической ситуации. Если выполнить все необходимые требования, собрать все документы и быть реальным студентом, то никаких проблем не будет, и визы сейчас выдают довольно быстро. Никто из наших студентов, да и мы сами в наших отношениях с университетами, к счастью, не сталкивались с какой бы то ни было дискриминацией по национальному признаку", - подчеркнула она.

По словам Гуляевой из IQ Consultancy, политическая обстановка не может не беспокоить абитуриентов, некоторые из них стали интересоваться такими странами, как США, Канада и Австралия. Однако тот факт, что дипломом престижного британского вуза дает возможность найти работу практически в любой точке мира, играет определяющую роль при выборе страны обучения.

Как отмечают собеседники агентства, после сильной девальвации рубля в 2014 году финансовые возможности россиян заметно ослабли. "Проблема в том, что у людей стало меньше денег. Мы, как консультанты в сфере образования, вынуждены соревноваться даже не с прямыми нашими конкурентами, а, например, с автосалонами и риелторскими агентствами. Потому что люди стали задумываться, что выбрать – купить новый дорогой автомобиль, квартиру в Испании или отправить ребенка на учебу. Если раньше состоятельные клиенты могли себе позволить и то, и другое, то сейчас им приходится выбирать что-то одно", - посетовала Штрайн.

Впрочем, по словам Старостиной, ослабление курса британского фунта из-за ситуации вокруг Brexit играет на руку российским студентам. "Поскольку экономическая ситуация в России относительно стабильная, а фунт вообще просел на фоне эпопеи с Brexit, экономических оснований отказываться от учебы в Великобритании нет", - полагает она.