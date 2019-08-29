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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган призвал США ускорить создание зоны безопасности в Сирии

02:10 29.08.2019 (обновлено: 02:11 29.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Турция не позволит США затягивать вопрос с созданием зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV.
"Соглашение с США по зоне безопасности и очистке востока от Евфрата – правильный шаг. Создан координационный центр и скоро начнутся совместные дежурства. Но мы не позволим затягивать процесс (по зоне безопасности), как это происходит с Манбиджем. Он должен двигаться быстро", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Москву.
По его словам, Анкара не позволит превращать восток Сирии в регион, где будут находиться под защитой курдские формирования.
"Сейчас вдоль всей нашей границы все готово, всё уже там: персонал, бронетехника. Мы в полной готовности действовать в любую минуту. Для нас там нет проблем", - добавил Эрдоган.
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Он отметил, что в Манбидже, по которому США и Турция ранее согласовали дорожную карту по выводу курдских формирований, последние "сейчас занимаются трюкачеством: якобы они вышли, но никто не выходит, разве что их число немного сократилось".
Эрдоган сообщил в понедельник, что турецкие ВС в скором времени должны войти на территорию зоны безопасности в Сирии. Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСША
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