Эрдоган призвал США ускорить создание зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Турция не позволит США затягивать вопрос с созданием зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал Турция не позволит США затягивать вопрос с созданием зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV

"Соглашение с США по зоне безопасности и очистке востока от Евфрата – правильный шаг. Создан координационный центр и скоро начнутся совместные дежурства. Но мы не позволим затягивать процесс (по зоне безопасности), как это происходит с Манбиджем. Он должен двигаться быстро", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Москву.

По его словам, Анкара не позволит превращать восток Сирии в регион, где будут находиться под защитой курдские формирования.

"Сейчас вдоль всей нашей границы все готово, всё уже там: персонал, бронетехника. Мы в полной готовности действовать в любую минуту. Для нас там нет проблем", - добавил Эрдоган.

Он отметил, что в Манбидже, по которому США и Турция ранее согласовали дорожную карту по выводу курдских формирований, последние "сейчас занимаются трюкачеством: якобы они вышли, но никто не выходит, разве что их число немного сократилось".

Эрдоган сообщил в понедельник, что турецкие ВС в скором времени должны войти на территорию зоны безопасности в Сирии. Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.