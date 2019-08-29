Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.

"Центральными темами переговоров стало положение на востоке Украины, а также дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате при участии Германии, Франции, Российской Федерации и Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Меркель и Зеленский, как отмечается, сошлись в необходимости реализации минских соглашений и выразили готовность к проведению встречи в нормандском формате. Глава правительства ФРГ также рассказала украинскому президенту об обсуждении украинского вопроса на саммите "Большой семерки" во Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.

Тема возможных переговоров в нормандском формате обсуждалась также во время встречи Путина и Макрона.