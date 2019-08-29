Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.
"Центральными темами переговоров стало положение на востоке Украины, а также дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате при участии Германии, Франции, Российской Федерации и Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Меркель и Зеленский, как отмечается, сошлись в необходимости реализации минских соглашений и выразили готовность к проведению встречи в нормандском формате. Глава правительства ФРГ также рассказала украинскому президенту об обсуждении украинского вопроса на саммите "Большой семерки" во Франции.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.
Тема возможных переговоров в нормандском формате обсуждалась также во время встречи Путина и Макрона.
Как заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, для начала подготовки новой встречи в нормандском формате необходим прогресс в реализации прежних договоренностей. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду отметил, что Кремль не выдвигает условий для проведения саммита "нормандской четверки", но ему должна предшествовать встреча помощников глав государств, чтобы встреча стала результативной для всех.