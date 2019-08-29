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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе

00:39 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и договорились о совместных усилиях для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе, сообщила администрации турецкого лидера
"Наш президент провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Было решено продолжить сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе и по защите мирных жителей, которые продолжают подвергаться атакам со стороны режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры подтвердили намерение довести торговый оборот между США и Турцией до 100 миллиардов долларов. Согласно сообщению, Эрдоган выразил удовлетворение шагами по отношению к Ирану, которые были приняты на саммите G7 во Франции.
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После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Во вторник на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе осложнилась настолько, что турецкие военные находятся под угрозой, Анкара примет меры для обеспечения безопасности.
Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Дональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСША
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