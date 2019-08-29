В Британии может появиться временное правительство

Brexit сожрал уже двух премьер-министров Великобритании — Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. Сейчас велики шансы на то, что его очередной жертвой станет Борис Джонсон, совсем недавно занявший этот пост. Во всяком случае, заговор против нового главы правительства набирает силу, чего никто особо и не скрывает. Правда, и сам Джонсон готовит собственный заговор. По примеру Оливера Кромвеля, разогнавшего Долгий парламент, новый премьер вынашивает план нейтрализации законодательного органа хотя бы на период выхода страны из Евросоюза. В условиях жесточайшего сопротивления этой затее (в том числе внутри Консервативной партии) он может пойти на досрочные выборы. В общем, в Британии складывается уникальная для мирного времени ситуация.

Политики и СМИ все чаще проводят аналогии между Brexit и войной. К примеру, во вторник лидеры оппозиции организовали экстренную встречу в Черч-хаусе, символическом здании в Вестминстере, где парламентарии собирались в годы Второй мировой. И речь там шла — ни много ни мало — о возможности создания временного правительства . Совсем как в России вековой давности.

Многие расценивают саму эту идею как попытку государственного переворота. Хотя лидеры оппозиционных групп, собравшиеся в Черч-хаусе, подчеркивают, что их встреча — это как раз попытка предотвращения переворота, который планирует Джонсон. Тот же, судя по ряду признаков, нашел единственный способ избежать вмешательства депутатов в Brexit — временное закрытие парламента. Новый премьер отвергает идею роспуска законодательного органа и досрочных выборов. Однако на саммите "Большой семерки" во Франции он дал понять, что не исключает возможности так называемой пророгации (prorogation), временной приостановки работы парламентариев сроком на пять недель . Мера исключительная, к которой монархи и премьеры прибегали только в годы серьезнейших кризисов и катаклизмов.

"Грубейшим на нашей памяти злоупотреблением власти и посягательством на конституционные принципы Великобритании" назвала этот план ведущий юрист лейбористов баронесса Шами Чакрабарти . Она подготовила для лидера своей партии документ на шести страницах о том, как в судебном порядке обуздать Джонсона.

А у того, по большому счету, до политического Хэллоуина (31 октября — дата выхода Британии из Евросоюза) пространства для маневра особо и не осталось. Парламент заранее позаботился о том, чтобы обязать правительство вынести на голосование депутатов конечный вариант плана по Brexit. И ни у кого нет сомнений в том, что любой план (хоть при сделке с ЕС, хоть без) будет провален, поскольку значительная часть депутатов от тори также проголосует против. Именно на них, консервативных противников выхода из ЕС, и рассчитывают "заговорщики Черч-хауса", разрабатывающие план свержения Бориса и формирования временного правительства.

В начале августа, после победы представительницы либерал-демократов в одном из избирательных округов, большинство коалиции консерваторов и североирландских юнионистов сократилось всего до одного голоса . Некоторые соратники Джонсона прямо угрожают ему, что в случае решительных действий по выходу из Евросоюза без сделки они не колеблясь покинут правящую партию. Именно поэтому лидер ЛДП Джо Суинсон сейчас активно работает с некоторыми ветеранами тори, убеждая возглавить межпартийное правительство. Опять-таки напрашивается аналогия с чрезвычайным временем — последний раз консерваторы и лейбористы находились в одном правительстве в годы Второй мировой, в так называемом военном кабинете Уинстона Черчилля.

Перспектива новых досрочных выборов все явственнее. Судя по тому, что в окружении Джонсона опять появился стратег его предвыборных кампаний сэр Линтон Кросби , премьер уже начал закулисную подготовку к перевыборам.

С одной стороны, сейчас для лидера консерваторов не самый худший момент для политического перезапуска страны. Если до недавнего времени рейтинги тори и лейбористов шли, что называется, ноздря в ноздрю, то с начала лета консерваторы все больше уступали оппонентам в связи с резким ростом популярности партии Найджела Фараджа "Brexit". После прихода к рулю Джонсона с его четким курсом на выход из ЕС консерваторы заметно укрепили положение. Судя по последним опросам, тори оторвались от лейбористов на 12-14 процентов.

С другой стороны, это происходит на фоне усиления либерал-демократов с "еврофильской" позицией. Они уверенно вышли на третье место, подтягиваясь к лидерам. Таким образом, пойдя на досрочные выборы, Джонсон рискует потерять большинство — даже в коалиции с североирландскими союзниками. Ни у кого нет сомнений в том, что ради противостояния с "Brexit" лейбористы сблокируются с ЛДП.

Параллельно активизировались шотландские националисты. По мере развития темы выхода из ЕС (крайне непопулярного в Шотландии) те вновь раскручивают вариант повторного референдума о независимости от Соединенного Королевства. После провала сепаратистов в 2014-м, казалось, этот сценарий ушел в небытие. Перевес противников шотландской независимости над сторонниками порой достигал 20 процентов. Однако с неумолимым приближением 31 октября идея отделения региона опять набирает силу. И впервые за последние годы опрос выявил преимущество сепаратистов над юнионистами — 52 на 48 процентов.

Это вызвало невероятный ажиотаж среди лидеров правящей в регионе Шотландской национальной партии, фактически запустившей подготовку к новому референдуму. И если Джонсон пойдет на досрочные выборы парламента, не исключено, что националисты проведут собственное голосование, имеющее теперь вполне реальные шансы на успех.