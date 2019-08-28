В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные нашли два гранатомета в заброшенном доме под кучей мусора в поселке вблизи пункта пропуска "Гнутово" в Донецкой области, сообщает пресс-служба операции объединенных сил Украины.

"Опасные "игрушки" обнаружили представители пиротехнической группы ГосЧС в заброшенном здании. Под кучей мусора были обнаружены два ручных противотанковых гранатомета: РПГ-22 и РПГ-26. Сейчас находки изъяты специалистами ГосЧС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что найденное оружие взяли под охрану. Пока неизвестно, кто именно оставил гранатометы и кто может быть причастен к незаконной деятельности.