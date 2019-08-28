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РИА Новости

В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета

23:42 28.08.2019
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© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные нашли два гранатомета в заброшенном доме под кучей мусора в поселке вблизи пункта пропуска "Гнутово" в Донецкой области, сообщает пресс-служба операции объединенных сил Украины.
"Опасные "игрушки" обнаружили представители пиротехнической группы ГосЧС в заброшенном здании. Под кучей мусора были обнаружены два ручных противотанковых гранатомета: РПГ-22 и РПГ-26. Сейчас находки изъяты специалистами ГосЧС", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что найденное оружие взяли под охрану. Пока неизвестно, кто именно оставил гранатометы и кто может быть причастен к незаконной деятельности.
В течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей СБУ изъяла из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 килограммов взрывчатки.
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