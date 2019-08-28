В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 авг – РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер рассказал РИА Новости об опасениях госдепа в отношении России в преддверии выборов президента США 2020 года.

В феврале газета Washington Post сообщила, что киберкомандование вооруженных сил США во время промежуточных выборов 2018 года блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Госдепа какие-либо опасения в отношении России в киберсфере в контексте предстоящих в 2020 году выборов, Стрейер заявил: "Мы знаем, что Россия является (нашим) соперником в киберпространстве... Мы также знаем о прошлом участии России в операциях (по оказанию) влияния на наши выборы. Поэтому мы обеспокоены этими действиями".

Он отметил, что США приписали происхождение некоторых кибератак, в том числе в прошлом году, России.

Как указал Стрейер, власти США очень бдительны в вопросе улучшения защиты своей электоральной инфраструктуры в штатах и ​​местных органах власти, которые проводят выборы.

По его словам, Штаты также тщательно подходят к решению вопросов, связанных с устранением влияния извне в соцсетях, которое "может произойти и происходило в прошлом".

Отвечая на вопрос о том, есть ли у госдепа какие-либо доказательства намерений России повлиять на выборы 2020 года, Стрейер указал: "Ряд социальных сетей обнаружили недостоверные аккаунты, которые, по их (представителей соцсетей – ред.) утверждениям, имели отношение к России. Мы также выдвинули обвинения против "Агентства интернет-исследований" и ряда лиц и разъяснили методы, которые они использовали. Таким образом, мы думаем, что есть публичные доказательства этого".