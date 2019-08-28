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РИА Новости

В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США

23:24 28.08.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
НЬЮ-ЙОРК, 28 авг – РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер рассказал РИА Новости об опасениях госдепа в отношении России в преддверии выборов президента США 2020 года.
В феврале газета Washington Post сообщила, что киберкомандование вооруженных сил США во время промежуточных выборов 2018 года блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".
Отвечая на вопрос о том, есть ли у Госдепа какие-либо опасения в отношении России в киберсфере в контексте предстоящих в 2020 году выборов, Стрейер заявил: "Мы знаем, что Россия является (нашим) соперником в киберпространстве... Мы также знаем о прошлом участии России в операциях (по оказанию) влияния на наши выборы. Поэтому мы обеспокоены этими действиями".
Он отметил, что США приписали происхождение некоторых кибератак, в том числе в прошлом году, России.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 21:59РИА Новости
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети
Как указал Стрейер, власти США очень бдительны в вопросе улучшения защиты своей электоральной инфраструктуры в штатах и ​​местных органах власти, которые проводят выборы.
По его словам, Штаты также тщательно подходят к решению вопросов, связанных с устранением влияния извне в соцсетях, которое "может произойти и происходило в прошлом".
Отвечая на вопрос о том, есть ли у госдепа какие-либо доказательства намерений России повлиять на выборы 2020 года, Стрейер указал: "Ряд социальных сетей обнаружили недостоверные аккаунты, которые, по их (представителей соцсетей – ред.) утверждениям, имели отношение к России. Мы также выдвинули обвинения против "Агентства интернет-исследований" и ряда лиц и разъяснили методы, которые они использовали. Таким образом, мы думаем, что есть публичные доказательства этого".
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Госсекретарь США Майк Помпео
26 июля, 05:07РИА Новости
Помпео заявил, что США сократили возможности России "влиять на выборы"
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Дональд ТрампГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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