Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T23:12Z
https://ria.ru/20190828/1558012402.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153010/11/1530101175_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a7358c70e2edba7e34d1a7b1269e6fea.jpg
РИА Новости

Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали

23:12 28.08.2019
366
© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который устроил стрельбу на детской площадке, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. В квартире мужчины изъяли более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья, и снаряженный магазин к оружию.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шуцкого, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ и п. а части 1 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.
Мужчину заключили под стражу до 26 сентября 2019 года.
Автомобиль полиции
20 июня, 15:36РИА Новости
В Псковской области мужчину арестовали после стрельбы по детской площадке
600000
Обсудить 1
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
Здание Министерства внутренних дел РФ
Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
Танк с шиитскими повстанцами в городе Аден
Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Лента
новостей
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Собака в Бангкоке притворяется раненой, чтобы выпрашивать еду
В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
Жаир Болсонару
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Житель Луганска в отделении миграционной службы самопровозглашенной ЛНР подает заявление на получение российского гражданства
В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
Зрительный зал
Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
В Цхинвале заявили о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Комитет защиты журналистов призвал Киев снять все обвинения с Вышинского
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния