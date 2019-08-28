Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали

Молоток и наручники на столе у судьи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который устроил стрельбу на детской площадке, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. В квартире мужчины изъяли более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья, и снаряженный магазин к оружию.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шуцкого, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ и п. а части 1 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.