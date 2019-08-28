"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Международные организации приветствовали решение киевского суда освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, а также призвали снять с журналиста все обвинения.

Журналист находился под арестом около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что рад освобождению Вышинского после долгого и трудного досудебного содержания под стражей. Он также поблагодарил руководителя портала РИА Новости Украина за добрые слова об участии ОБСЕ в процессе.

"Я призываю снять все обвинения в его адрес на следующем слушании, намеченном на 16 сентября", — заявил Дезир.

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"Должен быть свободным"

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" со штаб-квартирой в Нью-Йорке также призвала власти Украины отказаться от уголовного преследования руководителя РИА Новости Украина.

"Он должен быть свободным человеком, а не находиться под залогом в ожидании суда", — заявила представителя КЗЖ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Европейская федерация журналистов тоже поддержала решение суда в Киеве. Генсек организации Рикарду Гутьерреш заявил РИА Новости, что "предварительное заключение Кирилла Вышинского должно было закончиться 4 ноября 2018 года или даже раньше".

"Мы не понимаем, почему украинская судебная власть необоснованно продлила срок его содержания под стражей. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал мишенью в отместку за свою журналистскую деятельность", — говорится в комментарии.

В организации также заявили, что "украинские власти должны понимать, что журналисты имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе иное мнение, освещать вопросы, которые могут быть сочтены спорными".

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Дело Кирилла Вышинского

В среду Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.