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РИА Новости

Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре

23:07 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Бывший сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Артур Чернышев обвинил Службу безопасности Украины в угрозах его матери и сестре, проживающих на подконтрольной Киеву территории.
"Я родом со Славянска, там находятся мои родные – сестра и мать. В данный момент я бывший военнослужащий (Народной милиции ЛНР, - ред.) и работаю в республике. Начали к ним (к матери и сестре, - ред) приходить сотрудники СБ Украины, угрожая, что "перекроют им кислород". Они знают, где мать работает и куда сестра поступила. Идут угрозы", - рассказал на брифинге Чернышев.
Он уточнил, что сотрудники СБ Украины давят на мать и сестру с требованием его возвращения на подконтрольную Киеву территорию.
"На сегодняшний день для СБУ ничего не стоит обвинить ни в чем не повинных людей в причастности к сепаратизму, к событиям в Донбассе, сфальсифицировать обвинение и потом, угрожая родственниками и близкими людьми, попытаться принудить людей к сотрудничеству", - заявила журналистам представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
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Она уточнила, что такие случаи не единичны. По ее мнению, подобные действия со стороны СБ Украины демонстрируют позицию Киева.
"Противоправные действия со стороны СБУ еще раз подчеркивают позицию украинского правительства и цели, которые они преследуют, в рамках достижения мира на Донбассе и выполнения минских соглашений", - считает Кобцева.
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