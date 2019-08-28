Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Бывший сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Артур Чернышев обвинил Службу безопасности Украины в угрозах его матери и сестре, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

"Я родом со Славянска, там находятся мои родные – сестра и мать. В данный момент я бывший военнослужащий (Народной милиции ЛНР, - ред.) и работаю в республике. Начали к ним (к матери и сестре, - ред) приходить сотрудники СБ Украины, угрожая, что "перекроют им кислород". Они знают, где мать работает и куда сестра поступила. Идут угрозы", - рассказал на брифинге Чернышев.

Он уточнил, что сотрудники СБ Украины давят на мать и сестру с требованием его возвращения на подконтрольную Киеву территорию.

"На сегодняшний день для СБУ ничего не стоит обвинить ни в чем не повинных людей в причастности к сепаратизму, к событиям в Донбассе, сфальсифицировать обвинение и потом, угрожая родственниками и близкими людьми, попытаться принудить людей к сотрудничеству", - заявила журналистам представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она уточнила, что такие случаи не единичны. По ее мнению, подобные действия со стороны СБ Украины демонстрируют позицию Киева.