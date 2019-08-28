Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 28 авг - РИА Новости. Власти США предпринимают шаги против вмешательства в выборы, в частности, против использования соцсетей для проведения "операций по оказанию влияния", заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер.

"Касаясь вашего вопроса о безопасности выборов: мы предпринимаем ряд шагов для повышения безопасности наших выборов и принимаем меры против тех, кто пытается проводить операции по оказанию влияния в Соединенных Штатах, используя платформы соцсетей", - сказал Стрейер.

"Мы очень серьезно работаем над этим", - добавил он.