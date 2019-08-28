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РИА Новости

Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети

21:59 28.08.2019 (обновлено: 22:01 28.08.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 авг - РИА Новости. Власти США предпринимают шаги против вмешательства в выборы, в частности, против использования соцсетей для проведения "операций по оказанию влияния", заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер.
"Касаясь вашего вопроса о безопасности выборов: мы предпринимаем ряд шагов для повышения безопасности наших выборов и принимаем меры против тех, кто пытается проводить операции по оказанию влияния в Соединенных Штатах, используя платформы соцсетей", - сказал Стрейер.
"Мы очень серьезно работаем над этим", - добавил он.
По его словам, власти США также выделили гранты местным органам власти штатов, чтобы помочь им защитить их избирательную инфраструктуру.
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