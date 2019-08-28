Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию

Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мать погибшей в турецкой больнице двенадцатилетней Алисы Адамовой из Петербурга обратилась к подписчикам в соцсети "Вконтакте".

Женщина призналась, что все еще не может смириться с мыслью об утрате дочери.

"Поддерживаем себя мыслью: Алисе сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом", – написала она.

Десять дней назад Алису Адамову из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна отеля в Турции, где она отдыхала с родителями. Она провела несколько минут под водой и получила травмы.

Ее госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Для оказания помощи в лечении ребенка прибыли российские врачи. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.

По факту гибели Алисы Адамовой возбуждено уголовное дело.