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РИА Новости

Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию

21:57 28.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМедсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мать погибшей в турецкой больнице двенадцатилетней Алисы Адамовой из Петербурга обратилась к подписчикам в соцсети "Вконтакте".
Женщина призналась, что все еще не может смириться с мыслью об утрате дочери.
"Поддерживаем себя мыслью: Алисе сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом", – написала она.
Десять дней назад Алису Адамову из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна отеля в Турции, где она отдыхала с родителями. Она провела несколько минут под водой и получила травмы.
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Ее госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Для оказания помощи в лечении ребенка прибыли российские врачи. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.
По факту гибели Алисы Адамовой возбуждено уголовное дело.
Генконсульство России в Турции совместно с местными властями обеспечит семье помощь по репатриации тела.
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