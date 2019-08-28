Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T21:15Z
https://ria.ru/20190828/1558010396.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155784/06/1557840662_269:552:2928:2048_1036x0_80_0_0_d7bf5f0603a9d94d8cbe44bfe1969e8d.jpg
РИА Новости

Корбин заявил, что Джонсон — премьер, который нужен не Британии, а Трампу

21:08 28.08.2019 (обновлено: 21:15 28.08.2019)
542
© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости, Мария Табак. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин ответил на публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter, заявив, что Борис Джонсон - премьер, который нужен Трампу, а не Британии.
Ранее Трамп написал, что Корбину "будет очень трудно добиться вынесения вотума недоверия новому премьер-министру Борису Джонсону", отметив, что Джонсон - именно то, что искала Великобритания. По мнению Трампа, Джонсон докажет, что будет отличным премьером.
"Я думаю, что президент США имеет в виду, что Борис Джонсон – это именно то, что искал он сам, сговорчивый премьер-министр, который отдаст британские социальные службы и гарантии в руки американских корпораций в рамках соглашения о свободной торговле", - ответил Трампу Корбин на своей странице в Twitter.
Ранее Корбин заявил, что намерен на следующей неделе поднять в парламенте вопрос о доверии премьер-министру страны Борису Джонсону и внести законопроекты, которые предотвратили бы Brexit без соглашения с ЕС.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 17:47РИА Новости
Трамп заявил, что Джонсон – "именно то, что нужно Англии"
Джонсон в среду объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
1550011
Обсудить 0
Джереми КорбинБорис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияЛондонСШАВ мире
Рекомендуем
Новый министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона
РИА
Новости
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия в ближайшее время переведет в Совет Европы взнос за 2017-2018 годы
Участник акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у офиса президента Украины в Киеве. 28 августа 2019
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
Лента
новостей
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
"Движение 5 звезд" и Демпартия Италии договорились о кандидатуре премьера
Здание посольства России в США
Посольство напомнило американскому сенатору, что нужно для получения визы
Ливанские военные
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Эксперт оценил значение визита Болтона в Белоруссию
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Экс-мэра Тегерана, приговоренного к казни за убийство жены, освободили
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Тропический шторм
Тропический шторм "Дориан" в Атлантике усилился до урагана
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Акция против Brexit в Лондоне
Опрос показал, сколько британцев поддерживают приостановку парламента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния