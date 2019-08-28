Корбин заявил, что Джонсон — премьер, который нужен не Британии, а Трампу

ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости, Мария Табак. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин ответил на публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter, заявив, что Борис Джонсон - премьер, который нужен Трампу, а не Британии.
Ранее Трамп написал, что Корбину "будет очень трудно добиться вынесения вотума недоверия новому премьер-министру Борису Джонсону", отметив, что Джонсон - именно то, что искала Великобритания. По мнению Трампа, Джонсон докажет, что будет отличным премьером.
"Я думаю, что президент США имеет в виду, что Борис Джонсон – это именно то, что искал он сам, сговорчивый премьер-министр, который отдаст британские социальные службы и гарантии в руки американских корпораций в рамках соглашения о свободной торговле", - ответил Трампу Корбин на своей странице в Twitter.
Ранее Корбин заявил, что намерен на следующей неделе поднять в парламенте вопрос о доверии премьер-министру страны Борису Джонсону и внести законопроекты, которые предотвратили бы Brexit без соглашения с ЕС.
Джонсон в среду объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.