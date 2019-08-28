У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова

Участник акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у офиса президента Украины в Киеве. 28 августа 2019

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Акция против действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его повторного назначения на пост проходит возле здания офиса президента, передает в среду издание " Акция против действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его повторного назначения на пост проходит возле здания офиса президента, передает в среду издание " theБабель ".

"В Киеве возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против министра МВД Арсена Авакова под названием "Аваков - черт", которую организовали националисты", - говорится в сообщении.

По данным издания, на акцию прошили около 350 человек, они принесли плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Аваков черт" и другие. Протестующие жгли файеры.

Как отмечается, люди требуют уволить Авакова, поскольку он был "неэффективным министром и провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов" и многое другое.