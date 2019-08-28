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РИА Новости

Минэкономразвития повысило прогноз роста сельхозпроизводства

20:42 28.08.2019 (обновлено: 20:43 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкКолосья
Колосья
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста производства продукции сельского хозяйства в РФ до 1,6% с предыдущей оценки в 1,3%, опубликованной в апреле, следует из материалов к прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно базовому сценарию, в 2019 году производство продукции сельского хозяйства в РФ вырастет на 1,6% в сравнении с прошлым годом. Рост в 2020 году оценивается в 1,7%, в 2021 году - в 1,8%.
Кроме того, министерство пересмотрело в сторону снижения прогноз роста производства пищевых продуктов - до 3,3% в 2019 году против предыдущей оценки в 3,7%. Рост производства в 2020 году прогнозируется в 3,3%, в 2021 году - в 3,2% год к году.
В 2018 году сельхозпроизводство в России снизилось на 0,6%. Сокращение показателя произошло впервые с 2012 года. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019 году производство сельхозпродукции может вырасти в пределах 1%. При благоприятных экономических и погодных условиях рост может быть выше.
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26 августа, 20:32РИА Новости
Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции до 2024 года
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Министерство сельского хозяйства РФМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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