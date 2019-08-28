Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T21:41Z
https://ria.ru/20190828/1558008925.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1036x0_80_0_0_de9feb9bca9351f7632f06325be980ee.jpg
РИА Новости

Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть

20:11 28.08.2019 (обновлено: 21:41 28.08.2019)
71147
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Отец погибшей в турецкой больнице 12-летней Алисы Адамовой из Петербурга обратился к подписчикам в соцсети "Вконтакте".
Мужчина поблагодарил всех за помощь и поддержку.
"Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше", – написал он и прикрепил к посту фотографию торта, приготовленного дочерью два месяца назад на его день рождения.
На прошлой неделе Алису Адамову госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в отеле "Санхилл" в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна, на помощь к ней нырнул папа. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.
Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позднее ребенка перевели в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение. Петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки. Специалисты боролись за жизнь Адамовой десять дней, но она скончалась.
Автомобиль скорой помощи в Турции
Вчера, 19:09РИА Новости
Страховщик оплатит репатриацию в Россию погибшей в Турции девочки
131173002630
Обсудить 0
ТурцияРоссияСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
РИА
Новости
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Лента
новостей
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Церемония присвоения площади, расположенной перед Домом правительства в центре Донецка, имени первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко
Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния