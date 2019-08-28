Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Отец погибшей в турецкой больнице 12-летней Алисы Адамовой из Петербурга обратился к подписчикам в соцсети "Вконтакте".

Мужчина поблагодарил всех за помощь и поддержку.

"Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше", – написал он и прикрепил к посту фотографию торта, приготовленного дочерью два месяца назад на его день рождения.

На прошлой неделе Алису Адамову госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в отеле "Санхилл" в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна, на помощь к ней нырнул папа. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.