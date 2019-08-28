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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

20:08 28.08.2019 (обновлено: 21:04 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

"Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", — написала Сарган в фейсбуке.

Позднее она удалила свой пост.
© Страница Ларисы Сарган в FacebookПост Ларисы Сарган о том, что Вышинского готовят к обмену
Пост Ларисы Сарган о том, что Вышинского готовят к обмену
© Страница Ларисы Сарган в Facebook
Пост Ларисы Сарган о том, что Вышинского готовят к обмену
Ранее в своем первом интервью РИА Новости Вышинский заявил, что никогда не стремился участвовать в обмене задержанных и назвал дело против него "безумным проектом Петра Порошенко".
"Я всегда говорил, что "обмен" — это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом — поэтому я не говорю об обмене", — заявил журналист.

Дело Кирилла Вышинского

Кирилл Вышинский находился в СИЗО около 470 дней.
В среду Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
Следующее заседание суда запланировано на 16 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 17:14Дело Кирилла Вышинского
Вышинский заявил, что сохраняет гражданство Украины
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