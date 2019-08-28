В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

"Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", — написала Сарган в фейсбуке.

Позднее она удалила свой пост.

© Страница Ларисы Сарган в Facebook Пост Ларисы Сарган о том, что Вышинского готовят к обмену © Страница Ларисы Сарган в Facebook Пост Ларисы Сарган о том, что Вышинского готовят к обмену

Ранее в своем первом интервью РИА Новости Вышинский заявил, что никогда не стремился участвовать в обмене задержанных и назвал дело против него "безумным проектом Петра Порошенко".

"Я всегда говорил, что "обмен" — это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом — поэтому я не говорю об обмене", — заявил журналист.

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Дело Кирилла Вышинского

Кирилл Вышинский находился в СИЗО около 470 дней.

В среду Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.