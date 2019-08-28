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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Миронов прокомментировал освобождение Вышинского

19:56 28.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должно быть закрыто снятием всех обвинений с журналиста, считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 19:07Сказано в эфире
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"Освобождение Кирилла Валерьевича – это очень хорошая новость. Мы это решение только приветствуем. Но вызывает тревогу, что речь не идет о снятии голословных обвинений. А значит пока еще Вышинский остается заложником политической конъюнктуры. Как его арест, так и его освобождение являются пока лишь политическими жестами в адрес нашей страны. Это, конечно, большой прорыв, но этого мало. Только полная юридическая реабилитация Вышинского может быть подтверждением принципиального отказа официального Киева от наследия преступного режима Порошенко", - цитирует Миронова пресс-служба партии.
Парламентарий выразил надежду, что за освобождением Кирилла Вышинского последуют и другие решения, которые подтвердят отказ новой киевской власти от курса на тотальную конфронтацию с Россией.
"Только на 101-й день президентства Владимира Зеленского мы увидели первый признак того, что реальные – не на словах, а на деле – политические изменения на Украине возможны", - заключил депутат.
Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 17:33РИА Новости
Кирилл Вышинский: моя ближайшая цель — отстаивание своего доброго имени
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФРоссияВ мире
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