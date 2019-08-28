Премьер Украины записал прощальное видеообращение

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал успехов будущему премьеру и заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну.
Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. Новый созыв парламента формирует кабинет министров. Также Верховная рада по представлению президента назначает премьера. Новоизбранная Рада начнет работу 29 августа. Ранее Гройсман заявил, что поручил министерствам подготовить так называемые "переходные книги" в виде посланий для следующих руководителей ведомств о проделанной и предстоящей работе.
"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня - это всегда было приоритетом номер один", - сказал Гройсман в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он также отметил, что новое правительство будет принимать стабильную страну, которая развивается.
Гройсман рассказал, что намерен и дальше заниматься вопросами децентрализации.
"Впереди у каждого из нас очень много работы. Будут новые вызовы, новые испытания. Но я верю, как и верил все эти годы: нет таких испытаний, которые бы мы с вами не преодолели. Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей большой страны и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - добавил Гройсман.