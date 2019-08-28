Премьер Украины записал прощальное видеообращение

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня - это всегда было приоритетом номер один", - сказал Гройсман в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.