Вышинский встретил в украинских СИЗО немало людей, обвиняемых в госизмене

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что в СИЗО Киева и Херсона встречал немало людей, обвиняемых, как и он, в госизмене.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

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"Я с людьми, которые имели на руках такие же обвинительные акты или такие же подозрения, как у меня, встречался не только здесь, в Лукьяновском СИЗО (Киева), но и в Херсоне, где я провел 10 месяцев; 111-я статья (УК Украины, госизмена - ред.) - она достаточно эластичная. То есть ее при желании можно "натянуть" на что угодно. Поэтому я сталкивался с людьми, которые находились в статусе, понятно, что это негласный статус, политзалюченного. Повторюсь, что это не клуб естественно никаких политзаключенных, но я пересекался с такими людьми, я слышал о них, я знал, что есть такие же статьи, как у меня. И да, они и в Херсоне, и здесь в Лукьяновском СИЗО. И их не мало", - сказал Вышинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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