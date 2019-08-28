Опрос показал, сколько британцев поддерживают приостановку парламента

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Менее трети британцев поддерживают решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента, свидетельствуют данные опроса компании Менее трети британцев поддерживают решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента, свидетельствуют данные опроса компании YouGov

Ранее в среду Джонсон объявил, что парламент приостановит работу до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева откроет новую сессию 14 октября. Она уже одобрила просьбу Джонсона о приостановке работы парламента.

"Поддерживают приостановку работы парламента 27% опрошенных, 47% против", - говорится в результатах опроса.

При этом из числа сторонников Brexit решение Джонсона поддерживает 51%, в то время как только 9% сторонников членства в Евросоюзе заявили о поддержке предложения премьера.

Опрос был проведен 28 августа, в нем приняли участие 5,7 тысячи совершеннолетних граждан Великобритании.

Ранее стало известно, что петиция с требованием не приостанавливать работу парламента до продления или отмены Brexit набрала за считанные часы после появления более полумиллиона подписей.

Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, но многие его коллеги усматривают в этом намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.