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РИА Новости
Культура

Лукреция Мартель проигнорирует ужин в честь Романа Полански в Венеции

19:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРежиссер Роман Полански
Режиссер Роман Полански
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Председатель жюри Венецианского кинофестиваля аргентинский режиссер Лукреция Мартель заявила на пресс-конференции, что не будет чествовать Романа Полански и поздравлять с тем, что его фильм "Офицер и шпион" был включен в программу смотра, сообщает Independent.
"Я не отделяю человека от искусства", - заявила Мартель.
Она уточнила, что не придет на торжественный ужин в честь фильма Полански: "Я не буду его поздравлять, но считаю правильным решение включить его картину в программу фестиваля, нам нужно вести с ним диалог и лучше всего делать это именно таким образом".
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По поводу обвинения Полански в изнасиловании девочки в 1977 году она сказала: "Мне сложно судить человека, который совершает такое преступление".
Ее подход – прямая противоположность позиции директора смотра Альберто Барберы, который наоборот "уверен в том, нам следует разделять художника и его искусство".
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