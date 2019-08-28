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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы реализации инициативы Коломойского

19:04 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГубернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
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Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что инициатива бизнесмена Игоря Коломойского о снятии Киевом части санкций с Москвы пока невыполнима.
Ранее СМИ сообщили, что Коломойский предложил, чтобы Киев снял часть санкций с Москвы, которые были введены из-за Донбасса.
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Политолог объяснил, что стоит за идеей Коломойского снять с России санкцииУкраинский олигарх Игорь Коломойский призвал снять с России часть санкций. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов оценил эти призывы.
"Я думаю, что в том формате, который предложил Игорь Коломойский, это (снятие санкций – ред.) невозможно, поскольку это будет означать капитуляцию", - заявил Бортник РИА Новости в среду.
По его словам, такое заявление бизнесмена направлено на то, чтобы "продать себя" в качестве посредника между Киевом и Москвой.

"Коломойский сегодня сам ведет свою политическую игру. Коломойский сейчас ведет борьбу за право коммуницировать между Банковой (улица, где находится офис президента – ред.) и Кремлем такими вот инструментами. Это попытка продать себя, чтобы коммуницировать между Украиной и Россией", - считает политолог.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".
Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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Тем не менее, ограничительные меры против российских физических и юридических лиц были введены Украиной еще в сентябре 2015 года. Разные виды санкций — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины — были введены сроком на один год. Впоследствии список несколько раз продлевался и расширялся.
Весной 2017 года Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.
Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева.
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Ситуация на УкраинеСанкции в отношении РоссииИгорь КоломойскийРоссияВ мире
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