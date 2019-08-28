Синоптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплая осень с дефицитом осадков и поздняя зима ожидаются в Москве в этом году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если обобщить, то погода осенью будет очень хорошей, средний срез по температуре говорит о том, что она будет чуть выше нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября. Будет "золотая осень", неплохая, я бы сказал", - сообщил Тишковец.

По словам метеоролога, вторая декада октября будет дождливой, но достаточно теплой. Есть вероятность, что климатическая зима наступит позже на две недели, добавил он.

"Наступление зимы, то есть переход температуры на ноль и отрицательные значения, происходит после 10 ноября, но ноябрь будет теплый. Соответственно, наступление климатической зимы будет смещено как минимум на конец ноября - начало декабря", - пояснил синоптик.

Говоря о предстоящей зиме, Тишковец подчеркнул, что декабрь в Москве будет теплый и лишь к Новому году начнет приобретать зимние черты. Температура в первую и вторую декаду месяца будет выше климатической нормы.