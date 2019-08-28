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РИА Новости

Потеря связи между политиками и народом опасна для России, считают эксперты

18:28 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тенденции к "новой сословности", при которой политики и чиновники теряют связь с народом, заключают в себе серьезную опасность для развития России, считают эксперты-участники круглого стола "Доверие к институтам и гражданская солидарность как факторы развития страны".
Экспертный круглый стол состоялся в среду в Центре социально-консервативной политики при поддержке рабочей группы высшего совета ЕР "Устойчивое развитие".
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"Серьезный вызов для развития страны - это тенденции к формированию "новой сословности", когда часть чиновничества, представителей политики и бизнеса теряют связь с породившей их народной средой. Это создает основания для противопоставления власти и гражданского общества и соответствующие риски для социально-политической системы в целом", - цитируют в аппарате высшего совета ЕР социолога Игоря Задорина.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также обозначил проблему сословности как одну из наиболее актуальных для России. По его мнению, необходимо формировать и распространять представления о "тупиковом характере" социально-экономической и политической модели развития, основанной на сословном расслоении.
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В круглом столе также принял участие член Совета Федерации Анатолий Широков. В своем выступлении он затронул территориальное измерение проблемы доверия к институтам власти. По словам сенатора, для формирования доверия граждан нужно учитывать "гигантские территории страны" как ключевой фактор в стратегиях территориального развития.
Рабочей группе "Устойчивое развитие" было поручено заниматься контролем реализации послания президента в регионах и распространением успешного опыта реализации нацпроектов. В состав группы входят члены высшего и экспертного совета ЕР, представители информационно-технологической общественной платформы, экспертных и научных сообществ.
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