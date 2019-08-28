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РИА Новости

Оппозиция попросила королеву Британии о встрече

17:58 28.08.2019
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© AP Photo / Christopher Furlong, PoolКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
© AP Photo / Christopher Furlong, Pool
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер набирающей популярность Либерально-демократической партии Великобритании Джо Суинсон попросила аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II для того, чтобы заявить о недопустимости приостановки работы парламента и выхода из ЕС без сделки.
Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
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"Я написала королеве, запросила аудиенцию и выразила мое беспокойство антидемократическим планом Бориса Джонсона приостановить работу парламента. В это решающее для истории страны время наш премьер-министр высокомерно, силой и против демократической воли пытается осуществить Brexit без сделки. Он (Джонсон) душит голос народа и его представителей. Ужасно, что премьер-министр вынудил оппозиционных лидеров пойти на такие шаги, но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу выхода из ЕС без соглашения", - сказала Суинсон журналистам.
Поддержка либдемов в стране в последние годы значительно выросла, они набирают все больше голосов на довыборах и региональных выборах благодаря проевропейской позиции и заявлениям о необходимости предотвратить Brexit в том виде, в каком его готовит правительство. В случае проведения выборов этой осенью либдемы с большой долей вероятности смогут создать фракцию в палате общин.
К Суинсон присоединилась глава проевропейской партии Change UK Анна Собри, выступавшая за проведение повторного референдума о выходе из ЕС.
"Я написала королеве и попросила аудиенции у нее и других членов Тайного совета после антидемократического предложения премьера приостановить работу парламента", - написала Собри в Twitter.
Ранее в среду лидер Лейбористской партии Джереми Корбин также обратился к королеве Елизавете II с письмом, в которой жестко раскритиковал решение премьера приостановить работу парламента. Лидер лейбористов попросил королеву об аудиенции в ее шотландском поместье Балморал, где Елизавета II традиционно проводит лето.
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Вчера, 17:35РИА Новости
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
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Джереми КорбинБорис ДжонсонЕлизавета IIВеликобританияВ мире
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