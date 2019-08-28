Оппозиция попросила королеву Британии о встрече

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер набирающей популярность Либерально-демократической партии Великобритании Джо Суинсон попросила аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II для того, чтобы заявить о недопустимости приостановки работы парламента и выхода из ЕС без сделки.

Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.

"Я написала королеве, запросила аудиенцию и выразила мое беспокойство антидемократическим планом Бориса Джонсона приостановить работу парламента. В это решающее для истории страны время наш премьер-министр высокомерно, силой и против демократической воли пытается осуществить Brexit без сделки. Он (Джонсон) душит голос народа и его представителей. Ужасно, что премьер-министр вынудил оппозиционных лидеров пойти на такие шаги, но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу выхода из ЕС без соглашения", - сказала Суинсон журналистам.

Поддержка либдемов в стране в последние годы значительно выросла, они набирают все больше голосов на довыборах и региональных выборах благодаря проевропейской позиции и заявлениям о необходимости предотвратить Brexit в том виде, в каком его готовит правительство. В случае проведения выборов этой осенью либдемы с большой долей вероятности смогут создать фракцию в палате общин.

К Суинсон присоединилась глава проевропейской партии Change UK Анна Собри, выступавшая за проведение повторного референдума о выходе из ЕС.

"Я написала королеве и попросила аудиенции у нее и других членов Тайного совета после антидемократического предложения премьера приостановить работу парламента", - написала Собри в Twitter

I have written to HM the Queen asking her for a meeting with other Privy Councillors following the PMs anti democratic proposal to prorogue Parliament. — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) August 28, 2019